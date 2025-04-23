Європа вимагає поваги до територіальної цілісності України в мирній угоді, – офіс Макрона

У Європі відреагували на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про територіальні поступки. Там вважають, що будь-яка мирна угода, спрямована на припинення війни, повинна включати "територіальну цілісність" України як проєвропейської країни.

Про це в середу, 23 квітня, заявили в офісі президента Еммануеля Макрона агентству AFP, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс говорив про те, що Україна та Росія мають піти на територіальні поступки.