Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW за 22 квітня. Нинішня лінія фронту нібито не забезпечує "стратегічну глибину", необхідну Україні для надійного захисту.

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Чим небезпечне замороження фронту

Росія помітно активізувала використання бронетехніки по всій лінії фронту. В Інституті вивчення війни припускають – агресор розпочав багаторічні зусилля із захоплення "поясу фортець" у Донецькій області.

Це може бути частиною зусиль із загарбання якомога більшої території на сході та півдні України, зокрема у 4 областях, щодо яких Москва офіційно заявила свої претензії.

Зараз лінія фронту не забезпечує захисту від поновлення російської агресії, оскільки окупанти знаходяться на іншому березі Дніпра від Херсона, приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя і за 20 – від Харкова.

Кремль може скористатися перемир'ям

В ISW також згадали слова російського дипломата в інтерв'ю Moscow Times про те, що "ситуація на місцях буде диктувати наступні кроки" в американо-російських переговорах про війну. Ба більше, "все залежить від часу, терпіння і дотримання курсу".

Тож Росія може тимчасово відмовитися від повного контролю над окупованими українськими регіонами, аби отримати інші поступки від США, до прикладу, формування проросійського уряду в Києві та скорочення української армії.

Кремль, найімовірніше, скористається будь-яким перемир'ям, заснованим на обмеженні поставок американської зброї в Україну, щоб підготуватися до нової агресії,

– підсумували аналітики.

Нагадаємо, ворог використав для своїх цілей навіть "великоднє перемир'я" 20 квітня. Зокрема, на Лиманському напрямку противник намагався розчищати річку Жеребець від залишків техніки та продовжував артилерійські атаки.