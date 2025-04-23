Про це 24 Каналу розповів молодший сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, додавши, що "перемир'я" виглядало як чіткий план дій противника.

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Як діяли росіяни на Лиманському напрямку

Під час так званого "перемир'я" противник намагався розчищати річку Жеребець від залишків своєї техніки. Ймовірно, це робили для того, щоб далі пустити свою нову бронетехніку.

"Загалом інтенсивність штурмових дій дещо знизились, але, напевно, це пов'язано з підготовкою до нової, ще більшої хвилі атак. Ворожа артилерія, ударні FPV-дрони не переставали працювати, а один з наших батальйонів відбивав штурмові дії просто під час так званого "великоднього припинення вогню", – розповів Василь Денисюк.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Ворог намагався витягнути з річки інженерну техніку, якою колись хотіли прокласти маршрути через водойму, але ця техніка була успішно знищена. Тому умовне затишшя на Великдень росіяни використали для того, щоб забрати старі засоби й спробувати навести нові понтони.

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Річка Жеребець доволі болотиста, тобто важкопрохідна. Наразі бійці не фіксують масового застосування бронетехніки. Вона з'являється, але це радше винятки, бо зараз бронетехніка не є ключовим засобом на полі бою.

Нагадаємо, на Великодні свята в Україні було відносне затишшя, 20 квітня пройшло без повітряних тривог. Володимир Зеленський запропонував Росії продовжити перемир'я на 30 днів, але Кремль від цього відмовився. Також Путін проігнорував пропозицію України дотримуватися тиші в небі та не атакувати цивільні об'єкти.