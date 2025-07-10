У Європарламенті пройшов вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн: чи залишиться вона на посаді
- Європейський парламент не підтримав вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, і вона залишається на посаді.
- На засіданні 175 членів Європарламенту проголосували за вотум недовіри, 360 – проти, а 18 утрималися.
- Урсула фон дер Ляєн подякувала законодавцям за підтримку і закликала до єдності для подолання викликів перед ЄС.
Європейський парламент 10 липня не підтримав вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Таким чином вона залишається на своїй посаді.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.
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Як пройшло голосування за вотум недовіри фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн та Європейська комісія пережили вотум недовіри в Європейському парламенті. Для підтвердження вотуму недовіри необхідно було щонайменше 361 з 720 голосів.
На засіданні 175 членів Європарламенту проголосували за вотум недовіри, 360 – проти, а 18 утрималися.
На голосування відреагувала і сама Урсула фон дер Ляєн, яка не була присутня на засіданні. У соцмережі Х президентка Єврокомісії подякувала законодавцям, які підтримали її президентство, і закликала до єдності для подолання безлічі викликів, що стоять перед Європейським Союзом.
У момент глобальної нестабільності та непередбачуваності ЄС потребує сили, бачення та здатності діяти. Нам потрібно, щоб усі ми вирішували наші спільні виклики. Разом,
– написала вона.
Чому Урсулі фон дер Ляєн хотіли оголосити вотум недовіри
Ініціював голосування за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн депутат Європарламенту Георге Піперя від ультраправої партії "Альянс за союз румунів" (AUR). Європейський парламентар висловив обурення таємним листуванням президентки Єврокомісії із генеральним директором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів щодо закупівлі вакцини проти COVID-19.
Урсулі фон дер Ляєн також закидали можливе нецільове витрачання коштів після пандемії COVID-19 та нібито спробу Єврокомісії пропагувати "зелену політику" через фінансування неурядових організацій.
Оглядачі визнають, що хоч сам вотум недовіри до Урсули фон дер Ляєн був малоймовірним, однак це чітко демонструє, що її підтримка у Європейському парламенті, видається, стає меншою, ніж була рік тому.