Макрон закликав купувати європейську зброю замість американської

Президент Франції намагається переконати країни Європи купувати місцеву зброю замість американської. Йдеться про французьке та європейське устаткування.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Еммануеля Макрона для Le Parisien. Політик і раніше закликав спрямовувати оборонні витрати на продукцію ЄС.

Дивіться також Мерц підтримує постачання: чим Taurus вигідно вирізняються з-поміж інших ракет

Що пропонує лідер Франції

Для іншого французького видання Nice-Matin Макрон розповів, що звернувся до оборонних компаній своєї країни з проханням зменшити бюрократичну тяганину і скоротити витрати, аби вони стали більш привабливим для співпраці варіантом.

Тим, хто купує Patriot, слід запропонувати франко-італійський ЗРК нового покоління SAMP/T. Тим, хто купує F-35, варто запропонувати Rafale. Це шлях до збільшення темпів виробництва,

– сказав він для Le Parisien.

Нагадаємо, нещодавно США передали Нідерландам крилаті ракети Tomahawk. Їх успішно випробували фрегатом HNLMS De Ruyter біля східного узбережжя США.

Окрім того, Tomahawk уже є на озброєнні Великої Британії та Австралії, а наступною крилаті ракети отримає Японія, яка у 2024 році замовила 400 одиниць разом із супутниковим обладнанням. Опісля зброєю "зацікавилася" Німеччина.