Рубіо в розмові з Сіярто переконав Угорщину не блокувати санкції ЄС проти Росії, – Politico

У січні Угорщина погрожувала накласти вето на чергове продовження європейських санкцій проти Росії, опираючись на повернення Дональда Трампа до Білого дому. Однак завдяки втручанню Марко Рубіо цього не сталося.

Про це пише Politico з посиланням на слова двох анонімних високопоставлених чиновників, передає 24 Канал. Американський держсекретар нібито зателефонував угорському міністрові закордонних справ Петеру Сіярто й переконав політика не підривати санкційні механізми ЄС.

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Як Рубіо міг вплинути на Угорщину

За словами неназваних дипломатів, саме Рубіо допоміг переконати Будапешт відступити від намірів заблокувати продовження антиросійських санкцій. Це гарантувало заморожування російських активів і збереження торгівельного ембарго.

Цікаво, що міністерство закордонних справ Угорщини не відповіло на запит про коментар щодо цього.

Хоча президент США спершу несподівано пригрозив Москві новими обмеженнями, він може змінити свою тактику в будь-який момент, запропонувавши послабити санкції проти Росії, вважають у Politico.

Якщо це станеться, ЄС втратить важливий важіль у своїх зусиллях приборкати угорців. З огляду на те, що блок вимагає одностайності для запровадження або продовження санкцій, це може стати проблемою,

– написали у виданні.

Нагадаємо, голова МЗС України Андрій Сибіга вважає, що у разі відмови Владіміра Путіна від 30-денного перемир'я США можуть посилити тиск на агресора через дипломатичні заходи, зокрема санкції.