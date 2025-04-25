Британія може відмовитися від планів відправити "тисячі військових" в Україну, – The Times

Велика Британія може відмовитися від відправки в Україну свого контингенту. Там вважають, що такий крок може мати "надто високі ризики".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Чому Британія змінила позицію щодо своїх солдатів в Україні

Як повідомили The Times джерела, Британія визнала відправку сухопутних військ в Україну "надто ризикованою" через можливість масштабнішого конфлікту, якщо угода про припинення вогню з Росією зірветься.

Новий план Європи буцімто більше не передбачає розміщення сухопутних військ для охорони ключових міст, портів і ядерних електростанцій з метою забезпечення миру. Натомість Лондон разом із Парижем зосередиться на захисті "з повітря і моря" та озброєнні українського військ. Також Британія та Франція хочуть відправити в Україну військових інструкторів.

Ризики занадто високі, а сили недостатні для такого завдання (контролю за перемир'ям – 24 Канал). Британія завжди дотримувалась такої позиції. Це Франція хотіла більш "силового" підходу,

– вказують джерела.

Співрозмовники газети припустили, що коригування планів "коаліції охочих" дозволить помʼякшити позицію Росії та змусити її погодитись на майбутню "мирну угоду".

Водночас у Міноборони Британії зміну планів щодо контингенту в Україну заперечили. Там наголосили, що триває оперативне планування для "опрацювання варіантів дій на суші, морі та в повітрі, а також для відбудови Збройних Сил України".

Зауважимо, що два тижні тому The Telegraph писала, що Британія розглядає можливість відправки військових в Україну на 5 років. Розміщення військ має спочатку стримати Росію від порушення будь-якої домовленості, та дати українській стороні "такий необхідний перепочинок".