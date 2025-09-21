Наразі немає ознак ймовірного початку Третьої світової війни. Попри це, людство живе у вкрай небезпечній епосі. Європа повинна бути готовою до тих чи інших викликів, які можуть виникнути.

Таку думку висловила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для Le Soir.

Що думає фон дер Ляєн щодо цього?

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що зробить усе, щоб зберегти мир у Європі. За її словами, саме на тлі зростаючої ворожості у світі, блок має вжити "всіх необхідних заходів для забезпечення демократії, процвітання та миру".

Цим вона пояснила рішучість Європи у зміцненні оборонних можливостей. Вона наголосила, що ЄС відповідає за єдиний ринок для його галузей промисловості, досліджень та інновацій, зокрема, це стосується сфери оборони.

"Ми беремо на себе свою частку відповідальності за захист Союзу. Ми маємо дивитися правді в очі: світ кардинально змінився, і ми маємо бути готовими до викликів. Для цього ми маємо довести собі, нашим союзникам і нашим супротивникам, що Європа має волю і здатність захищати себе", – сказала вона.

На думку президентки Єврокомісії, Європа зараз на правильному шляху, враховуючи заходи, які були вжиті для енергетичної безпеки та готовності в галузі оборони ще з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

Також у високопосадовиці поцікавилися, чи є відсутність реакції американської армії на атаку російських безпілотників у Польщі доказом того, що у подібних інцидентах ЄС може розраховувати лише на себе.

Відповідаючи на це, вона сказала, що подібні інциденти є значущими, і хоч НАТО має бути в центрі колективної оборони, необхідно посилювати опору Європи, наростивши автономність та незалежність у питанні оборони.

Ми маємо програму для досягнення цієї мети: "Підготовка до 2030 року". Ми усуваємо прогалини в наших можливостях. Ми прискорюємо процедури. Ми мобілізуємо до 800 мільярдів євро для сектору оборони. Ми захистимо кожен сантиметр Європейського Союзу,

– заявила вона.

Як Росія провокує реакцію Заходу?

Нагадаємо, ще 10 вересня під час масованої атаки на Україну десятки БпЛА порушили повітряний простір Польщі. Унаслідок цього роботу кількох аеропортів довелося тимчасово обмежити, союзники підіймали авіацію.

Вже 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин. НАТО підіймало у повітря F-35. Літаки не мали планів польотів, а їхні транспондери були вимкнені.

Морський підрозділ Прикордонної служби Польщі невдовзі після цього поскаржився на провокаційну поведінку Росії, заявивши, що російські винищувачі теж їй погрожували, здійснивши низький проліт.

На тлі вищезгаданого Естонія вперше за 34 роки членства скликає екстрене засідання Радбезу ООН. На думку міністра закордонних справ країни, Кремль так перевіряє Європу та НАТО на готовність захищати себе.

Політолог Олег Саакян, коментуючи 24 Каналу реакцію Дональда Трампа на порушення повітряного простору Естонії, зазначив, що американський президент досі хоче домовитися з Росією, відірвати її від Китаю