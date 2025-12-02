"Закінчиться референдумом": у Німеччині припустили, що Україну можуть чекати "болісні поступки"

Україну можуть примусити погодитися на "болісні поступки" задля закінчення війни, яку розпочала та продовжує вести Росія. Ймовірно, відповідний процес навіть може закінчитися референдумом.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв'ю для Neue Osnabrücker Zeitung. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ntv.

Що заявив Вадефуль про поступки?

На його думку, мирний процес "безсумнівно, буде надзвичайно складним" для України. За словами німецького міністра, він навіть може закінчитися референдумом, який, як відомо, вимагає російська сторона.

Йоганн Вадефуль заявив, що у такому разі громадяни України повинні будуть вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни, маючи на увазі вимогу Росії про значні територіальні поступки.

Завдання дипломатії – виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Зрештою, це завжди буде пов'язано з болісними поступками,

– сказав він.

Водночас, як вважає Йоганн Вадефуль, завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям шанси на перемир'я "ніколи не були більшими", ніж зараз, і важливою передумовою буде отримання Україною гарантій.

Що зараз відбувається у мирному процесі?