Юлія Навальна заявила, що український Крим де-факто належить Росії

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального після виступу у Фінляндії на Suomi Areena відповіла на запитання про Росію. Зокрема, Юлія Навальна відповіла про питання щодо Криму, зазначивши що приналежність півострова Росії чи Україні є складними питанням.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Навальної під час спілкування з журналістами.

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Юлія Навальна зробила заяви про Крим та російську окупацію

Дружина опозиціонера російської влади Олексія Навального Юлія зауважила, що Крим є українською територією. Але фактично він належить Росії й змінити це, за її словами буде важко.

Кримський півострів належить Україні, а зараз він фактично належить Росії. Це стає складним питанням, бо не варто забувати, що мільйони людей тепер мають російські паспорти, і навіть українська влада визнає, що це дуже складне питання,

– сказала Юлія Навальна.

Російський письменник Алекс Екслер у своєму блозі дещо засудив слова Навальної. Він зазначив, що в тимчасово окупованому Криму проживає багато людей з українськими паспортами, однак вони взяли російські задля безпеки. Звичайно ж там є й люди, які приїхали після анексії та незаконно перетнули український кордон. На думку Екслера, саме цих жителів Україна може покарати за порушення закону, але після можливого звільнення півострова вони одразу ж втечуть, бо "знають, що їх чекає". Так письменник зазначив, що всі, хто співпрацювали з окупантами можуть потрапити під суд, для інших людей – проблем не має бути.

Заяву Навальної прокоментували в United24 заявивши, що вона має знати, що видача паспортів на окупованих територіях не робить її російською.

Попередня заява Юлії Навальної щодо видачі російських паспортів: відео

Юлія Навальна також розповіла, що хотіла б, щоб Володимир Путін опинився у в'язниці та помер там, де обірвалося життя її чоловіка Олексія Навального.

Нагадаємо, раніше активістка зробила заяву після того, як українці намагалися зірвати її виступ на конференції Web Summit у Лісабоні в листопаді. Навальна розповіла, що бореться проти режиму Путіна і війни та зазначила, що в Україні російську опозицію не варто вважати ворогом.