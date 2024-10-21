Зазначимо, що після смерті чоловіка Навальна пообіцяла продовжувати його справу. Зокрема, вона взяла управління Фондом боротьби з корупцією (ФБК).

Дивіться також Ні слова про тромб: через пів року у Росії назвали офіційну причину смерті Навального

Юлія Навальна хоче піти в президенти Росії

Якщо я повернуся до Росії, я піду на вибори кандидаткою в президенти,

– заявила Навальна в інтерв'ю ВВС.

До слова, Юлія Навальна увійшла у топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Вона очолила категорію "Лідери".

Які ідеї продукує Навальна

Так, Юлія Навальна є ярою критикинею санкцій проти "звичайних росіян". Політикиня твердить, що нинішня війна – це "війна Путіна". Зокрема, на Бледському стратегічному форумі Навальна запропонувала Заходу нову стратегію щодо Росії, адже та, мовляв, обов'язково буде у майбутньому Європи. Однак про війну вона не згадала ні слова.

Раніше Юлія Навальна жалілась на те, що українці не хочуть шукати "хороших" росіян, які нібито виступають проти війни. Не обійшлося і без заяв, що це Путін веде війну, а не вся Росія.

Цікаво, що на Заході до таких ідей, як в цілому до персони Навальної, ставляться з певним позитивом. Ба більше, днями з'явилася інформація, що донька Навальних – Дар'я, почала працювати у передвиборчому штабі Камали Гарріс у Пенсильванії як Field Organizer з серпня 2024 року.