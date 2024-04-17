Так, вона очолила категорію "Лідери". Текст про Навальну, присвячений її включенню до списку Time, написала віце-президент США Камала Гарріс.

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Навальна в топ-100 найвпливовіших людей світу

У тексті Гарріс згадала, як Навальна виступала на Мюнхенській безпековій конференції після новини про смерть свого чоловіка, та зазначила, що вона "з величезною мужністю засудила брехню та жорстокість російської влади".

"Пізніше того ж дня ми зустрілися і поговорили про її дітей та про те, що її сім'я думає про долю не лише її чоловіка, а й його справи. На щастя, Юлія Навальна тепер взяла на себе роль лідера на світовій арені. Навальна пообіцяла продовжувати боротьбу свого чоловіка за справедливість та верховенство закону, даючи нову надію тим, хто бореться з корупцією та за вільну, демократичну Росію. І при цьому вона демонструє виняткову самовідданість та силу. З того дня в Мюнхені Навальна стала не лише символом демократичних цінностей, а й мужнім борцем за них. Сполучені Штати підтримують її – і всіх, хто бореться за свободу та демократію", – написала Гарріс.

Чи є у списку 100 найвпливовіших людей року українці

В цьому списку є ім'я лише одного українця. Зокрема, йдеться про главу Офісу Президента Андрія Єрмака, який також увійшов до категорії "Лідери".

До слова, в цій категорії також є прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, президент Аргентини Хав'єр Мілей, голова польського уряду Дональд Туск та інші. Ознайомитися із повним переліком можна – тут.