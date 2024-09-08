Навальна також просуває тезу, що, мовляв, вторгнення в Україну – це лише "війна Путіна", а не росіян. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова у розмові з 24 Каналом пояснила, що її найбільше здивувало у виступі Навальної.

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Жодного слова про війну

Нещодавно Юлія Навальна звернулася до європейських країн. На зібранні європейської політичної еліти у Словенії вона просила Захід випрацювати певну стратегію щодо Росії, адже у майбутньому Європи, мовляв, Росія обов'язково буде. Звісно, Навальна також заявила, що треба розділяти Росію та Владіміра Путіна.

Це все, звісно, дуже цікаво, але не було жодного слова про Україну. Жодного слова про війну та поразки російської армії. Складається враження, наче у Росії от вже сьогодні проходять вибори, і російські "опозиціонери" беруть в них участь та дуже хочуть сподобатись виборцям, яких ненавидять,

– наголосила Ольга Романова.

Нагадаємо, що раніше Навальна жалілась на те, що українці не хочуть шукати "хороших" росіян, які нібито виступають проти війни. Не обійшлося і без заяв, що це Путін веде війну, а не вся Росія. Звісно, це ж Путін особисто вбиває українців на фронті, випускає ракети по цивільних та сам обслуговує російський ВПК.

"Доля Росії вирішується в Україні, це очевидно. Треба говорити та думати лише про Україну, і, може, тоді ти маєш право бути російським політиком. Якщо ти вдаєш, що війни існує, тобі взагалі немає місця у боротьбі за електорат. Але зараз немає навіть натяку на те, що у Росії будуть вибори, тим паче чесні. Зараз опозиціонери "колупаються в носі", видаючи це за політику. А політика – це Україна, все решта – це Путін", – підкреслила Романова.

Важливо! В Офісі Президента України відреагували на виступ Юлії Навальної. Радник голови ОПУ наголосив, що стратегія Навальної та її виступи не мають жодного сенсу. Адже не вона вирішуватиме, якою Росія буде після війни та які процеси там відбуватимуться.