Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що Навальна ніяк не впливає на події в Росії. Розділити ж Путіна та росіян неможливо, адже окупанти свідомо йдуть воювати в Україну.

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Реакція ОПУ про стратегію Навальної щодо майбутнього Росії

Подоляк пояснив, що все, що говорить Навальна немає значення, адже вона ніяк не впливає на процеси в Росії. Такі як вона не будуть чинити ті дії, які приведуть до революційних змін в крїні-агресорці. Позиція ж певних європейських політиків, які начебто підтримують російських опозиціонерів для впливу на Росію, є нонсенсом.

Ніякої стратегії Навальної немає, її виступи є без сенсу, які ні на що не вплинуть. Точно не вона буде вирішувати, яка буде Росія після війни і які процеси там будуть відбуватись,

– наголосив радник голови ОПУ.

За словами Подоляка, немає ніякої концепції "Путін, а не росіяни воюють", адже воює вся країна. Є певна кількість росіян, які підтримують Україну і виступають проти Росії, але це точно не Навальна.

Більшість росіян здійснюють воєнні злочини на території України свідомо. Безумовно, що російський диктатор не відправляв їх на війну, якби вони не були готові воювати проти нашої країни,

– зауважив радник голови ОПУ.

Крім цього, не Навальній вирішувати, чим хочуть займатись і як самовизначатись інші народи в Росії, наприклад, інгуші, дагестанці, башкири та буряти. Ці народи не можуть зараз вийти зі складу країни-агресорки та побудувати свій суверенітет, але це не означає, що вони хочуть жити під Кремлем.

Росія має програти війну, аби переформатувати свій політичний простір, аби з’явились групи, які розумітимуть, що таке цивілізація та сучасна конкуренція,

– пояснив Подоляк.

Також потрібно буде переписати федеральний устрій, тобто договір, який буде визначати, чи хочуть ті, чи інші народи перебувати в складі Росії.