За кілька годин після "перемир'я": ОАЕ та Кувейт заявили, що Іран обстріляв їх ракетами

Минуло всього декілька годин відтоді, як на Близькому Сході встановили перемир'я. Та вдень 8 квітня деякі країни Перської затоки повідомили, що їх обстрілює Іран.

Про це йдеться в повідомленні Sky News. Кувейт атакують дронами, а Об'єднані Арабські Емірати – ракетами.

Що відомо про порушення перемир'я на Близькому Сході?

Країни Перської затоки повідомляють про ракетні та дронові атаки. Ми отримуємо повідомлення про атаки з Об'єднаних Арабських Еміратів та Кувейту, незважаючи на оголошення про припинення вогню,

– мовиться в дописі.

У Кувейті заявили, що їхня ППО перехоплює хвилю іранських дронів з 7 ранку за Києвом. Нагадаємо, перемир'я на Близькому Сході встановили вночі 8 квітня.