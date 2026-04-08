8 квітня, 13:09
За кілька годин після "перемир'я": ОАЕ та Кувейт заявили, що Іран обстріляв їх ракетами
Минуло всього декілька годин відтоді, як на Близькому Сході встановили перемир'я. Та вдень 8 квітня деякі країни Перської затоки повідомили, що їх обстрілює Іран.
Про це йдеться в повідомленні Sky News. Кувейт атакують дронами, а Об'єднані Арабські Емірати – ракетами.
Що відомо про порушення перемир'я на Близькому Сході?
Країни Перської затоки повідомляють про ракетні та дронові атаки. Ми отримуємо повідомлення про атаки з Об'єднаних Арабських Еміратів та Кувейту, незважаючи на оголошення про припинення вогню,
– мовиться в дописі.
У Кувейті заявили, що їхня ППО перехоплює хвилю іранських дронів з 7 ранку за Києвом. Нагадаємо, перемир'я на Близькому Сході встановили вночі 8 квітня.