ЄС вперше введе заборону на в'їзд російським військовим

Європейська комісія представила пропозиції до 21-го пакета санкцій проти Росії, який може стати одним із наймасштабніших від початку повномасштабної війни. Вперше Брюссель пропонує запровадити заборону на в'їзд до ЄС для осіб, які служать в лавах російської армії.

Нові обмеження також торкнуться банківського сектору, енергетики, тіньового флоту та механізмів обходу санкцій. Про це повідомляє очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Що відомо про нові санкції проти Росії?

Під час презентації нового пакета обмежень фон дер Ляєн наголосила, що йдеться про безпрецедентний крок для санкційної політики Євросоюзу.

Ми вперше пропонуємо заборонити в'їзд до Європейського Союзу будь-кому, хто служив у Збройних силах Росії. Отже, Європа буде недоступною для всіх, хто брав або бере участь у вторгненні в Україну,

– заявила глава Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, новий пакет санкцій спрямований на посилення економічного та фінансового тиску на Кремль, а також на боротьбу зі схемами обходу вже чинних обмежень. Зокрема, під санкції можуть потрапити:

російські банки,

підприємства оборонно-промислового комплексу,

виробники озброєння,

нафтотрейдери,

нафтопереробні підприємства

оператори криптовалют, які допомагають Росії здійснювати міжнародні фінансові операції.

Окремий блок обмежень стосується енергетичного сектору. Єврокомісія пропонує тимчасово заморозити стелю цін на російську нафту та посилити контроль над структурами, які забезпечують надходження коштів до російського бюджету та сприяють обходу санкцій.

Також Брюссель має намір продовжити боротьбу з так званим тіньовим флотом Росії. До санкційного списку пропонують додати ще 30 суден на додаток до 632 кораблів, які вже перебувають під обмеженнями. Крім того, вперше санкції можуть поширитися на судна та компанії, які надають допоміжні послуги для функціонування тіньового флоту, зокрема здійснюють бункерування та логістичне обслуговування.

Єврокомісія також пропонує обмежити продаж Росії танкерів для транспортування скрапленого природного газу за аналогією з уже чинними заборонами щодо нафтових танкерів.

Наступним етапом стане розгляд пропозицій державами-членами ЄС у Раді Європейського Союзу. Саме країни-члени мають одноголосно погодити новий пакет обмежень перед його остаточним ухваленням.

Чи можуть санкції змусити Росію закінчити війну?

Посилення санкцій може стати одним із ключових чинників, який зрештою змусить Росію припинити війну проти України. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що вирішальне значення має стан російської економіки, яка дедалі більше потерпає від міжнародних обмежень та витрат на війну.

На його думку, поєднання економічного тиску, проблем на фронті та дій західних партнерів здатне змусити Кремль переглянути свої плани. Рейтерович наголошує, що ситуація в Росії залишається нестабільною, попри офіційні заяви Москви про стійкість економіки.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов переконаний, що додатковий тиск на нафтову галузь і фінансовий сектор Росії може суттєво послабити її можливості продовжувати війну. За його словами, Сполучені Штати та європейські країни мають достатньо інструментів, щоб ускладнити фінансування російської військової машини.

Колишній чиновник Державного департаменту США Девід Тафурі також вважає, що Кремль не погодиться на компроміси, доки не зіткнеться з реальною загрозою економічного колапсу. На його думку, саме потужний санкційний тиск у поєднанні з іншими заходами може змусити Володимира Путіна піти на поступки та відкрити шлях до припинення війни.