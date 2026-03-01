Зміна влади в Ірані: хто стане на місце Хаменеї

Під час спільної операції США та Ізраїлю в Ірані ліквідували верховного аятолу країни Алі Хаменеї. Тепер управління країною тимчасово перейшло до спеціальної ради, передбаченої законодавством Ісламської Республіки.

Про це поінформувало державне агентство Islamic Republic News Agency (IRNA) з посиланням на першого віцепрезидента Мохаммада Мохбера.

До теми Іран ударив дронами по Дубаю: постраждали Міжнародний аеропорт, порт і готель "Бурдж-аль-Араб"

Хто очолить Іран замість Хаменеї?

До складу тимчасового керівного органу увійшли чинний президент Ірану Масуд Пезешкіан, голова судової влади Голям Хосейн Мохсені-Еджеї, а також один із членів Ради вартових конституції, якого визначає Рада доцільності – орган, що консультує верховного лідера та врегульовує суперечки з парламентом.

Водночас, відповідно до закону, Асамблея експертів має "якнайшвидше" обрати нового верховного лідера.

Як пише The New York Times, Хаменеї заздалегідь підготував механізм передачі влади на випадок своєї загибелі. Напередодні ударів він нібито вжив додаткових заходів для збереження керованості держави та режиму.

За даними видання, оперативне управління країною було передано одному з його найближчих соратників – досвідченому політику Алі Ларіджані, який обіймає посаду секретаря Ради національної безпеки.

Також повідомляється, що Хаменеї уповноважив вузьке коло політичних і військових союзників ухвалювати рішення у разі його смерті або недоступності під час війни.

За словами шести високопоставлених іранських посадовців, він визначив чотири рівні наступності серед старших військових і політичних діячів, яких призначав особисто. Серед них – керівник його апарату Алі Асгар Хеджазі, спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф та головний військовий радник, колишній командувач Корпус вартових ісламської революції генерал Ях'я Рахім Сафаві.

Варто зазначити, що, за повідомленнями іранських медіа, Хеджазі також загинув під час військової операції в Ірані.

Водночас один із синів Хаменеї – Моджтаба – має підтримку частини політичних кіл, однак, за інформацією видання, сам верховний лідер не прагнув перетворення цієї посади на спадкову.

Як Іран відповів на атаки по своїй території?