Путін хоче, щоб Західні Балкани залишалися його "ігровим майданчиком", – Politico

У той час як увага Європи зосереджена на питанні війни в Україні, напруженість на Західних Балканах наростає. Лідери регіону побоюються, що Владімір Путін скористається цим моментом, щоб спричинити там конфлікт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Politico.

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Навіщо Путіну Західні Балкани

Британські чиновники називають Західні Балкани ще "однією гарячою точкою" на земній кулі. І в умовах, коли зараз гібридні російські дії набирають обертів, Британія наполягає на тому, щоб усі 6 держав регіону (Боснія і Герцеговина, Сербія, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія та частково визнане Косово) приєдналися до ЄС, щоб захиститися від впливу країни-агресорки.

Нині, коли в Європі триває війна і Росія також чинить сильний вплив на регіон, ви будете дурнем, якщо відволічетеся від Західних Балканів, де все ще є проблеми, які ще потрібно розв'язати,

– сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Він також додав, що інтереси Путіна у Західних Балканах полягають у тому, щоб тримати регіон дестабілізованим, на межі, та вести кібергібридну війну.

Експерти із зовнішньої політики та міністри побоюються, що Кремль спробує скористатися глибокою етнічною та релігійною напругою у цих країнах, щоб розпалити подальші заворушення на Балканах, закріпивши свої інтереси та створивши ще більше проблем для ЄС.

"Зараз вони повинні рухатися вперед, інакше вони продовжать бути ігровим майданчиком Росії", – сказав один британський чиновник.

Він зауважив, що зараз є "досить маленьке вікно", протягом якого балканським державам потрібно "перестати сидіти на паркані", перш ніж Брюссель замість них буде поглинений вступом України до ЄС.

Який парадокс має Сербія

Глава МЗС Британії Девід Леммі вважає, що Сербія, попри відступ від демократії, угоду Росії та постійну відмову визнати Косово, щиро хоче приєднатися до ЄС.

Однак є альтернативне бачення, і це більш похмуре бачення. Це позиція, яка відсилає до олігархії, корупції, жорсткого державного контролю, набагато більше до поліцейської держави,

– зазначив він.

Журналісти пишуть, що Сербія дозволила своїм боєприпасам опинитися в Україні, але водночас вона є однією з двох європейських країн, які не піддали Росію санкціям. Її керівництво виступає за вступ до ЄС, але також підтримує тісні відносини з Москвою і Китаєм.

"Парадокс тут живий", – висловився Леммі.

Що за "лінії розломів" має Косово

В інтерв’ю виданню президентка Косово Вьоса Османі чітко дає зрозуміти, що у відносинах країни із Сербією, яку вона описує як "божевільного сусіда-гегемона", не все добре.

Османі стверджує, що Сербія втрутилася в нещодавні загальні вибори в Косово, а також що "Сербсько-російський гуманітарний центр" на кордоні з Косовом насправді є "російським шпигунським центром", і що Москва втричі збільшила суму, витрачену на дезінформацію на Західних Балканах після вторгнення в Україну.

Вона попереджає, що якщо Путін вийде натхненним із миротворчих переговорів з Україною під керівництвом США, Балкани можуть стати "благодатним ґрунтом" для "поширення" цього конфлікту.

Якщо ці автократи, які прагнуть дестабілізації, зможуть робити все, що їм заманеться, ситуація може дуже-дуже швидко загостритися в цьому регіоні. Тож запобігання та стримування є ключовими, і ми не повинні дозволяти Путіну йти по-своєму. Вучич надто довго танцював під дудку президента Росії. Настав час йому вирішити, куди він хоче вести свою країну,

– сказала президентка Косово.

Вона також заявила журналістам, що її країна готова приєднатися до миротворчих сил в Україні, але натомість вимагає підписання з Британією економічної та безпекової угоди, яка містила б двосторонні закупівлі зброї та більше спільних операцій між їхніми військами.