ЄС має намір витратити мільярди на створення "стіни з дронів" з використанням технологій, які пройшли бойові випробування в Україні. До подібних заходів вирішили вдатися після порушення Росією повітряного простору НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times. Крім того, Європейський Союз прагне створити альянс з Україною стосовно безпілотників.

Що планує Європа?

Реакція на порушення повітряного простору Румунії та Польщі минулого тижня продемонструвала, що НАТО наразі покладається на дорогі технології для перехоплення відносно дешевих безпілотників.

У виданні це назвали кричущою вразливістю, яку Росія може використати надалі. Брюссель закликав європейські столиці використовувати кошти ЄС та спільно купувати системи, які працювали в Україні.

Невдовзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна "побудувати стіну з безпілотників" на східному кордоні, зазначивши, що відповідний потенціал розроблять та розгорнуть разом.

Також, за її словами, ЄС створить з Києвом "альянс дронів", підтриманий фінансуванням у розмірі 6 мільярдів євро, щоб "перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою та спільну індустріалізацію".

Водночас Польща, країни Балтії та Фінляндія оголосили про плани зміцнення своїх кордонів, проте цей підхід буде ефективним лише за умови уніфікації та будівництва на спільних та повністю інтегрованих технологіях.

Один з посадовців ЄС вважає, що оборонні сили Європи надто фрагментовані, наголосивши, що не можна, аби держави робили різні заходи на кордонах, бо Росія адаптуватиме підхід до слабких сторін кожної.

Зазначається, що члени східного флангу Північноатлантичного альянсу отримають майже 100 мільярдів євро оборонних позик із загальної кількості 150 мільярдів євро, залучених до спільного бюджету ЄС.

Речник комісії Томас Реньє заявив днями, що позики програми "Дія безпеки для Європи" "допоможуть" з ініціативою щодо стіни з дронів, "якщо держави-члени хочуть мати спільний підхід до захисту ЄС".

У FT зауважують, що Україна впроваджує інновації у сфері ППО з початку 2022 року. Хоча Київ покладається на західних партнерів щодо систем, проте розуміється у економічно ефективних способах боротьби з БпЛА.

Як уже впроваджують досвід України?

Віцеміністр оборони Литви Кароліс Алекса повідомив Financial Times, що його країна наслідує практику України з використання мобільних бойових груп для збивання БпЛА, виявлених акустичною системою виявлення.

Використання «дорогої зброї, такої як винищувачі та ракети, було надто дорогим. Ось чому ми просуваємо дешевші та розумніші рішення,

– сказав він.

Також подібна акустична система впроваджується в Латвії. Водночас Румунія вивчає, як український досвід можна врахувати у своїх витратах. На думку експертів, існує потреба в розробці нових контрзаходів.

Що цьому передувало?