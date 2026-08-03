Закон про "пекельні" санкції для Росії застряг в Конгресі: усе через суперечливий пункт

Сенатори підтримують законопроєкт Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії. Однак їх не влаштовує одне положення.

Про це пише The Washington Times.

Чому закон про "пекельні" санкції проти Росії – під загрозою?

Наприкінці липня сенатори проголосували за початок розгляду законопроєкту про санкції проти Росії, над яким покійний Ліндсі Грем працював понад рік.

Документ підтримали понад 80 сенаторів, ще 12 проголосували проти.

Така широка підтримка обох партій стала сигналом для України, що США й надалі готові допомагати їй у боротьбі з російською агресією.

Втім, положення законопроєкту, які дають президентові право запроваджувати високі мита для найбільших покупців російської нафти й газу, стали причиною суперечок і послабили єдину підтримку документа.

Надати Трампу тарифні повноваження означає створити можливість використовувати мита так само, як він уже робив раніше: карати друзів і винагороджувати ворогів. Це не найкращий спосіб посилити тиск на Володимира Путіна,

– вважає сенаторка-демократка від Массачусетсу Елізабет Воррен.

За її словами, якщо вилучити з документа положення про тарифи, законопроєкт може отримати майже одностайну підтримку в Сенаті.

Воррен є однією з 11 сенаторів-демократів, які виступають проти законопроєкту саме через тарифні положення.

Єдиним республіканцем, який проголосував "проти" з тієї ж причини, став сенатор від Кентуккі Ренд Пол.

"Такі тарифи можуть завдати серйозного удару по світовій економіці. Фактично це голосування за підвищення податків на 500 мільярдів доларів", – сказав Пол.

За його підрахунками, така сума випливає з положення законопроєкту, яке дозволяє запроваджувати мита до 100% щодо п'яти найбільших покупців російської нафти.

Пол разом із сенатором-демократом від Орегону Роном Вайденом запропонував поправку, яка вилучає це положення, а також інші норми, спрямовані проти покупців російського газу.

"Не можна довіряти Трампу додаткові тарифні повноваження, адже раніше він уже неодноразово ними зловживав", – заявив Вайден.

Сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блументаль, який є одним із авторів законопроєкту, зазначив, що останню редакцію документа, узгоджену за участю Ліндсі Грема незадовго до його смерті, спеціально звузили, щоб під дію тарифів потрапляло менше країн.

Документ передбачає винятки для держав, які скорочують імпорт російського природного газу, а також для тих, чиї закупівлі становлять менш ніж 15% річного експорту російського газу.

За словами Блументаля, це має захистити європейських союзників США.

Саме через суперечки навколо тарифних положень Сенат поки не може швидко ухвалити законопроєкт у цілому. Водночас керівництво палати працює над компромісом, щоб документ був ухвалений цього тижня до початку місячних парламентських канікул.

Елізабет Воррен вважає, що вилучення тарифних повноважень також підвищить шанси законопроєкту на схвалення в Палаті представників.

Практично всі в Сенаті, включно зі мною, підтримують санкції проти Росії. Але питання тарифів перекреслює все, що стосується внутрішньої економічної політики,

– підсумував лідер демократів у Сенаті Чак Шумер