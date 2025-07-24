Сенатори США занепокоєні через закон щодо НАБУ і САП: до чого вони закликали

На тлі ухваленого ВР законопроєкту №12414, який фактично передбачає ліквідацію незалежності НАБУ та САП, підпорядкувавши їх генпрокурору, американські сенатори Джин Шахін (Демократична партія) та Ліндсі Грем (Республіканська партія) зробили заяву.

Сенатори занепокоєні тим, що таке рішення української влади, яке вже викликало хвилю протестів, підриває суттєву частину прогресу у боротьбі з корупцією. Про це пише 24 Канал з посиланням на їхню заяву в соцмережі X.

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На чому наголосили Шахін та Грем?

Представники Сенату зазначили, що Україна з часів Революції Гідності здобула величезних успіхів у боротьбі з корупцією і цей прогрес було досягнуто, коли наша держава боролась проти російської агресії.

Джин Шахін та Ліндсі Грем зауважили на тому, що ухвалений ВР та підписаний українським президентом закон не лише підриває цей прогрес, а й суперечить бойовому духу України, а також очікуванням її народу та міжнародної спільноти.

До відома! 48 народних депутатів ВР зареєстрували законопроєкт, який передбачає повернення незалежності НАБУ та САП.

Сенатори додали, що серед поширених аргументів на користь припинення надання підтримки Україні як раз є те, що в нашій країні буцімто панує корупція.

Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу на цьому фронті, і закликаємо владу утриматися від будь-яких дій, що підривають цей прогрес,

– говориться у заяві Шахін та Грема.

Сьогодні, зі слів сенаторів, значна двопартійна підтримка України продовжує існувати. Вони наголосили, що в інтересах України й США – відповідати очікуванням громадян та забезпечити, щоб структури управління гарантували економічне процвітання України та майбутні інвестиції США.

Зазначимо, що республіканець та громадський діяч Борис Пінкус поділився тим, як у США реагують на ліквідацію незалежності НАБУ і САП. Він висловив думку, що український парламент, підтримавши законопроєкт №12414, повів себе дивно.