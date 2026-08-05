Це вигідно, – американістка пояснила, чому Конгрес затягує ухвалення законопроєкту Грема

Довкола законопроєкту Грема про "пекельні" санкції щодо Росії у Конгресі виникли суперечки, що не дало поки що змоги ухвалити його в цілому. Певні сенатори виступили проти положення, яке даватиме змогу Трампу вводити високі мита для найбільших покупців російських енергоресурсів. Вони побоюються, що він може це використовувати необ'єктивно.

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко у розмові з 24 Каналом, аналізуючи ситуацію довкола законопроєкту про жорсткі санкції в бік Росії, зазначила, що навколо нього вже давно триває політична гра.

Законопроєкт Грема: які шанси на його ухвалення

Американське суспільство, зі слів політологині, розуміє, що сьогодні США мають допомагати Україні. Вона уточнила, що законопроєкт Грема не передбачає виділення коштів нашій державі, а націлений на сутєвий економічний тиск Росії, аби зменшити її фінансові надходження. Адже це дає змогу Кремлю продовжувати війну.

Більшість американців його ймовірно підтримають. Тому його вигідно скоріше ухвалити, ніж не робити цього, але з іншого боку, можливо, це вигідніше зробити ближче до виборів,

– озвучила Філіпенко.

Американістка не виключає, що політики будуть тримати цю тему в інформаційному полі й надалі розкручувати до проміжних виборів, які мають відбутися в листопаді 2026 року. Вона вважає, що з політичного погляду ця історія вигідна для них.

Це й дамоклів меч над Китаєм, мовляв, в разі чого – можемо ввести тарифи в будь-яку мить і їх вже не зможе скасувати суд. Це вже буде закон, який пройде через Конгрес. Трамп зможе будь-коли накладати тарифи на Туреччину, Індію, Китай. Просто демократи не бажають давати йому додаткові повноваження,

– пояснила Філіпенко.

Зі слів американістки, Демократична партія проти того, аби давати Трампу "імперське президентство" – ще більше повноважень без належного контролю. Водночас вона виловила думку, що шанси на ухвалення цього документа все ж доволі високі.

Повне інтерв'ю з Олександрою Філіпенко: дивіться у відео