Держдеп США офіційно повідомив Конгрес про закриття USAID як окремої установи

Напередодні, 28 березня, Держдеп офіційно повідомив Конгрес, що фактично розпускає Агентство США з міжнародного розвитку. Деякі функції USAID будуть передані під управління департаменту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Закриття USAID

Держдеп заявив, що реорганізація USAID буде проведена до 1 липня. Очікується, що закриття Агентства, створеного Конгресом без участі законодавчої гілки влади, спричинить юридичні проблеми.

Раніше адміністрація Трампа звинуватила USAID у нецільовому використанні коштів платників податків і фінансуванні закордонних програм, що не відповідають інтересам США.

Нинішні й колишні працівники й експерти з питань допомоги заперечують, що Агенство, попри свою недосконалість, задовольняє життєво важливі гуманітарні потреби та зміцнює "м'яку силу" США.

У перші тижні на посаді адміністрація Трампа вирішила ліквідувати USAID й заморозити майже всю іноземну допомогу, очікуючи на перегляд цих програм. Відтоді тисячі співробітників були звільнені або відправлені у відпустку, а контракти на мільярди доларів скасовані.

Згідно з повідомленням, надісланим до Конгресу, станом на минулий тиждень на роботі залишилося менш як 900 співробітників.

Скорочення Агентства спричинило судові позови від гуманітарних організацій і співробітників USAID, деякі з яких описали виснажливі подорожі додому з-за кордону, за які їм не відшкодували витрати.

Пізніше в п'ятницю федеральний апеляційний суд дав "зелене світло" на ліквідацію USAID адміністрацією Трампа.

Троє суддів 4-го окружного апеляційного суду США були одностайні у своєму рішенні, в якому зазначається, що суди можуть в кінцевому підсумку вирішити скасувати згортання діяльності Агентства, але цього разу вони цього не зроблять.

USAID було однією з головних початкових цілей Департаменту ефективності уряду Ілона Маска, який скорочує тисячі робочих місць і програм у всьому федеральному уряді.

У листі до решти співробітників, який отримав CNN, Джеремі Левін, представник DOGE, який є високопоставленим чиновником USAID, заявив, що цей крок "значно підвищить ефективність, підзвітність, уніфікацію та стратегічний вплив на реалізацію програм зовнішньої допомоги, що дозволить нашій країні та президенту говорити одним голосом у міжнародних справах".

Левіт сказав, що "практично всі нестатутні посади в USAID будуть ліквідовані" в межах реструктуризації. Співробітники почнуть отримувати повідомлення про “скорочення” вже в п'ятницю.

"Протягом наступних трьох місяців ми тісно співпрацюватимемо з Державним департаментом, щоб розбудувати їхню спроможність взяти на себе відповідальне адміністрування решти програм USAID, які рятують життя та надають стратегічну допомогу", – сказав представник DOGE.

Згідно з повідомленням до Конгресу, програми USAID, які дозволили продовжити під егідою Держдепу, включають "гуманітарну допомогу, глобальні функції охорони здоров'я, стратегічні інвестиції та обмежені програми національної безпеки".

Робота з розвитку, яку виконують регіональні бюро Агентства по всьому світу, буде передана відповідним регіональним бюро Державного департаменту.

"Інші функції, ймовірно, значною мірою дублюватимуть існуючі функції та можливості Державного департаменту і будуть ліквідовані в рамках плану реструктуризації", – йдеться в повідомленні.

Закриття USAID зустріло значний опір з боку високопосадовців, що займають керівні посади.

Цікаво, що один з керівників USAID був відправлений у відпустку після того, як опублікував різку доповідну записку, в якій звинуватив політичних призначенців Трампа в нездатності уряду США проводити життєво важливу гуманітарну роботу.