Франція не приєднається до закупівлі зброї для України: у чому причина

Франція, на відміну від деяких інших європейських країн, не братиме участі у закупівлі американської зброї для України. Раніше відповідну схему запропонував президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чому Франція не приєднається до угоди?

За словами двох французьких посадовців, Париж не приєднається до ініціативи через те, що Емманюель Макрон давно виступає за зміцнення європейської оборонно-промислової бази шляхом закупівель озброєнь у межах ЄС.

Французький уряд також має труднощі зі збільшенням власних оборонних витрат, оскільки намагається скоротити інші бюджетні видатки та стримати величезний дефіцит.

Втім, з огляду на обмежені виробничі потужності в Європі, уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважає, що закупівлі американської зброї є одним із небагатьох способів швидко забезпечити Україну всім необхідним.

Деталі конкретних закупівель наразі залишаються невідомими, однак у зв'язку з посиленням обстрілів Німеччина особливо наполягає на угоді щодо придбання ЗРК Patriot виробництва США.

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп розповів, що США і НАТО вдалося досягнути нової угоди. За словами президента США, американська сторона надсилатиме зброю, а Альянс буде за неї платити.