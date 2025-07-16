Франція не приєднається до закупівлі зброї для України: у чому причина
- Франція не приєднається до закупівлі американської зброї для України, оскільки президент Макрон підтримує зміцнення європейської оборонної промисловості через закупівлі в межах ЄС.
- Натомість Німеччина наполягає на закупівлі американської зброї, зокрема ЗРК Patriot, для швидкого забезпечення України в умовах посилення обстрілів.
Франція, на відміну від деяких інших європейських країн, не братиме участі у закупівлі американської зброї для України. Раніше відповідну схему запропонував президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
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Чому Франція не приєднається до угоди?
За словами двох французьких посадовців, Париж не приєднається до ініціативи через те, що Емманюель Макрон давно виступає за зміцнення європейської оборонно-промислової бази шляхом закупівель озброєнь у межах ЄС.
Французький уряд також має труднощі зі збільшенням власних оборонних витрат, оскільки намагається скоротити інші бюджетні видатки та стримати величезний дефіцит.
Втім, з огляду на обмежені виробничі потужності в Європі, уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважає, що закупівлі американської зброї є одним із небагатьох способів швидко забезпечити Україну всім необхідним.
Деталі конкретних закупівель наразі залишаються невідомими, однак у зв'язку з посиленням обстрілів Німеччина особливо наполягає на угоді щодо придбання ЗРК Patriot виробництва США.
Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп розповів, що США і НАТО вдалося досягнути нової угоди. За словами президента США, американська сторона надсилатиме зброю, а Альянс буде за неї платити.