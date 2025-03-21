Прем'єр Бельгії вважає, що конфіскація російських активів може стати "актом війни"

Вже певний час тривають дискусії щодо використання російських заморожених активів. Прем'єр Бельгії висловився про це.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер переконаний, що конфіскація майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів була б "актом війни". Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

Дивіться також Технічна, а не політична: МЗС розкрило деталі наступної зустрічі України та США

Це не світ фантазій

За словами де Вевера, конфіскація майже заморожених російських активів матиме "системні ризики для всієї фінансової світової системи". Крім цього, він заговорив про те, що це викличе відплату з боку Москви.

Ми живемо не у світі фантазій. Ми живемо в реальному світі, де, якщо ви забираєте у когось 200 мільярдів євро, то це матиме наслідки,

– наголосив він.

Окрім цього, політик закликав утриматися від публічного представлення заморожених активів Росії "як маленької скарбнички Путіна, яку можна просто розбити молотком". Він підкреслив, що все не так просто.

Цікаво, що саме у Бельгії зберігається найбільша частка заморожених активів Росії.