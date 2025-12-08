Шанси досягнення мирової угоди високі, – аналітик спрогнозував, про що говоритимуть в Європі

Володимир Зеленський прибув до Лондона, де проведе переговори з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Європа обговорює можливі рішення щодо війни та те, якою може бути її безпека у найближчі місяці.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу розповів, які питання стануть головними на цих зустрічах. Він окреслив, чому позиції європейських країн розходяться і як це вплине на подальші переговори.

Дивіться також Я не бачу, щоб Китаю було вигідне закінчення війни, – Зеленський

Переговори рухаються до замороження війни

Контакти між ключовими гравцями свідчать, що обговорення переходить у фазу пошуку домовленості, яка не завершить війну, а лише призупинить її. Трамп послідовно просуває ідею замороження, і питання умов для України в цьому процесі не стоїть на першому місці. Одночасно Європа стала окремим учасником переговорів, адже її турбує власна безпека після можливого припинення бойових дій.

Трамп доволі наполегливо рухається до фінальної історії з замороженням війни,

– зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Переговори відбуваються паралельно й не за одним столом, однак уже наблизилися до проєкту угоди. Частина рішень може бути непростою для України, адже йдеться про підхід, що не враховує настрої всередині країни. Європейські лідери в цьому процесі шукають відповіді, як не допустити поширення війни на свій континент.

Ми рухаємося до підписання угоди, яка навряд чи буде для нас прийнятною і задовільнить усе населення України,

– підкреслив аналітик.

Різні позиції всередині ЄС та суперечлива риторика окремих лідерів ускладнюють пошук спільної лінії. Ця роз'єднаність також впливає на перебіг переговорів і звужує можливості єдиної реакції Європи на можливі пропозиції.

Гарантії безпеки для Європи і роль України

Європа, за оцінкою аналітика, стала окремим субʼєктом у розмовах про майбутню угоду. Для європейських лідерів головним є не лише питання зупинки боїв, а й те, що станеться після замороження війни. Вони шукають відповідь, як уникнути сценарію, коли після паузи Росія може перейти до агресії проти країни НАТО.

Хто гарантуватиме європейському континенту, що після замороження війни в Україні не розпочнеться війна Росії проти якоїсь країни Європи, члена НАТО – це найголовніше питання,

– наголосив Клочок.

На цьому тлі обговорюється можливість великого кредиту для України від країн Європейського Союзу, про що писало видання Politico. Йдеться про суму понад 200 мільярдів доларів, але без чіткого розуміння, чи це станеться під час війни, чи вже в мирний період.

Європейці в першу чергу розглядають гарантії безпеки для себе і фінансування України, щоб ми були для них гарантом безпеки стримання російської агресії на східному кордоні,

– зазначив аналітик.

Україна зараз дуже залежить від підтримки європейських партнерів, тому Зеленський змушений постійно вести з ними перемовини. Для ЄС Україна стає не тільки отримувачем допомоги, а й щитом, який має стримувати Росію. Саме це визначає і зміст, і напруженість нинішніх переговорів.

Європейські суперечності та високі шанси на мирну угоду

У Європі немає єдиної позиції щодо майбутньої угоди, і це впливає на переговорний процес. Частина країн бере участь у розмовах про гарантії безпеки, інші дистанціюються або взагалі ігнорують формат.

Я оцінюю зараз шанси досягнення мирної угоди як дуже високі, оскільки європейці потрапили у пастку своєї непоступливості,

– підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Розпорошеність позицій послаблює Європу на тлі американського тиску щодо необхідності дбати про власну безпеку.

Через різноголосність вони не мають єдиної позиції і по одинці не можуть впоратися з викликами,

– зазначив Клочок.

У такій ситуації європейські лідери можуть бути змушені погодитися на поступки, щоб досягти компромісу і зберегти стабільність усередині блоку.

Що відомо про те, як пройшла зустріч у Лондоні?