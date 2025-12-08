Шансы достижения мирового соглашения высоки, аналитик спрогнозировал, о чем будут говорить в Европе

Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где проведет переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Европа обсуждает возможные решения по войне и то, какой может быть ее безопасность в ближайшие месяцы.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала рассказал, какие вопросы станут главными на этих встречах. Он очертил, почему позиции европейских стран расходятся и как это повлияет на дальнейшие переговоры.

Переговоры движутся к замораживанию войны

Контакты между ключевыми игроками свидетельствуют, что обсуждение переходит в фазу поиска договоренности, которая не завершит войну, а лишь приостановит ее. Трамп последовательно продвигает идею замораживания, и вопрос условий для Украины в этом процессе не стоит на первом месте. Одновременно Европа стала отдельным участником переговоров, ведь ее беспокоит собственная безопасность после возможного прекращения боевых действий.

Трамп довольно настойчиво движется к финальной истории с замораживанием войны,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Переговоры происходят параллельно и не за одним столом, однако уже приблизились к проекту соглашения. Часть решений может быть непростой для Украины, ведь речь идет о подходе, не учитывающем настроения внутри страны. Европейские лидеры в этом процессе ищут ответы, как не допустить распространения войны на свой континент.

Мы движемся к подписанию соглашения, которое вряд ли будет для нас приемлемым и удовлетворит все население Украины,

– подчеркнул аналитик.

Различные позиции внутри ЕС и противоречивая риторика отдельных лидеров затрудняют поиск общей линии. Эта разобщенность также влияет на ход переговоров и сужает возможности единой реакции Европы на возможные предложения.

Гарантии безопасности для Европы и роль Украины

Европа, по оценке аналитика, стала отдельным субъектом в разговорах о будущем соглашении. Для европейских лидеров главным является не только вопрос остановки боев, но и то, что произойдет после замораживания войны. Они ищут ответ, как избежать сценария, когда после паузы Россия может перейти к агрессии против страны НАТО.

Кто будет гарантировать европейскому континенту, что после замораживания войны в Украине не начнется война России против какой-то страны Европы, члена НАТО – это самый главный вопрос,

– подчеркнул Клочок.

На этом фоне обсуждается возможность большого кредита для Украины от стран Европейского Союза, о чем писало издание Politico. Речь идет о сумме более 200 миллиардов долларов, но без четкого понимания, произойдет ли это во время войны, или уже в мирный период.

Европейцы в первую очередь рассматривают гарантии безопасности для себя и финансирование Украины, чтобы мы были для них гарантом безопасности сдерживания российской агрессии на восточной границе,

– отметил аналитик.

Украина сейчас очень зависит от поддержки европейских партнеров, поэтому Зеленский вынужден постоянно вести с ними переговоры. Для ЕС Украина становится не только получателем помощи, но и щитом, который должен сдерживать Россию. Именно это определяет и содержание, и напряженность нынешних переговоров.

Европейские противоречия и высокие шансы на мирное соглашение

В Европе нет единой позиции относительно будущего соглашения, и это влияет на переговорный процесс. Часть стран участвует в разговорах о гарантиях безопасности, другие дистанцируются или вообще игнорируют формат.

Я оцениваю сейчас шансы достижения мирного соглашения как очень высокие, поскольку европейцы попали в ловушку своей неуступчивости,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Распыленность позиций ослабляет Европу на фоне американского давления о необходимости заботиться о собственной безопасности.

Из-за разноголосицы они не имеют единой позиции и в одиночку не могут справиться с вызовами,

– отметил Клочок.

В такой ситуации европейские лидеры могут быть вынуждены согласиться на уступки, чтобы достичь компромисса и сохранить стабильность внутри блока.

