Путін розширив закон про секретність для посилення контролю через війну, – Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін розширив коло інформації, яке охоплюється законом Росії про державну таємницю. Таким чином він посилює свій контроль над суспільством під час війни в Україні.

Відповідну інформацію підтверджує постанова, оприлюднена на сайті Кремля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Bloomberg.

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Що засекретили у Росії

За даними видання, подробиці зовнішньої політики Росії, міжнародної торгівлі та економічної політики, наукові розробки та підготовка до можливої військової мобілізації тепер можуть бути класифіковані як секретні.

Це працює у тому випадку, якщо їхнє розголошення зашкодить національній безпеці. Будь-хто, хто отримає такі матеріали несанкціонованим способом, може отримати термін до восьми років позбавлення волі.

Експерт з питань російських служб безпеки Андрій Солдатов вважає, що це знищення експертизи про російську економіку, заснованої на фактах та статистиці, яке призведе до посилення репресій.

На його думку, грифування інформації про мобілізацію стало "реакцією" на атаки українських БпЛА, оскільки це засекречення даних про бункери та підземні плани переміщення уряду, а не про підготовку до нового набору військ.

Росія вже припинила поширення багатьох статистичних даних з початку війни, зокрема ключові бюджетні дані та офіційні дані про видобуток нафти. Інформація про втрати серед військових також є секретною.

До слова, Інститут вивчення війни пише, що Росія наразі не може наростити виробництво бойових літаків через санкції, брак деталей і кадрів, стикаючись з проблемами. Навіть розширення заводів не розв'яже ці проблеми.