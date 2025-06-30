Соответствующую информацию подтверждает постановление, обнародованное на сайте Кремля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Bloomberg.

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Что засекретили в России

По данным издания, подробности внешней политики России, международной торговли и экономической политики, научные разработки и подготовка к возможной военной мобилизации теперь могут быть классифицированы как секретные.

Это работает в том случае, если их разглашение повредит национальной безопасности. Любой, кто получит такие материалы несанкционированным способом, может получить срок до восьми лет лишения свободы.

Эксперт по вопросам российских служб безопасности Андрей Солдатов считает, что это уничтожение экспертизы о российской экономике, основанной на фактах и статистике, которое приведет к усилению репрессий.

По его мнению, грифование информации о мобилизации стало "реакцией" на атаки украинских БпЛА, поскольку это засекречивание данных о бункерах и подземных планах перемещения правительства, а не о подготовке к новому набору войск.

Россия уже прекратила распространение многих статистических данных с начала войны, в частности ключевые бюджетные данные и официальные данные о добыче нефти. Информация о потерях среди военных также является секретной.

К слову, Институт изучения войны пишет, что Россия пока не может нарастить производство боевых самолетов из-за санкций, нехватки деталей и кадров, сталкиваясь с проблемами. Даже расширение заводов не решит эти проблемы.