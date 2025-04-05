США не виходять з формату "Рамштайн", – Рютте заявив, що американська допомога Україні триватиме
- Міністр оборони США не братиме участі в наступному засіданні "Рамштайну.
- Генсек НАТО зробив заяву з цього приводу. Наголосив, що американська допомога Україні продовжиться.
Міністр оборони США вперше не буде брати участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України. Однак, це не означає припинення поставок американського військового обладнання та розвідданих.
Про це під час пресконференції у Брюсселі за підсумками дводенної зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн НАТО заявив генсек Марк Рютте, повідомляє 24 Канал.
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Рютте про відсутність США на "Рамштайні"
Генсек НАТО відповів, чи означає відсутність глави Пентагону на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" вихід Сполучених Штатів з цієї ініціативи.
Відповідь – ні. Британці й німці, міністри оборони, будуть головувати разом, і надходження американських виробів та американської розвідки в Україну продовжуватиметься,
– підкреслив Марк Рютте.
Зауважимо, наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 11 квітня. Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україні не варто хвилюватися через відсутність Гегсета на зустрічі. Пояснив, двосторонній формат з американською стороною працює якісно. Співпраця є на військовому рівні, є усі аналітичні дані з обох сторін.