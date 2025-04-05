Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневной встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО заявил генсек Марк Рютте, сообщает 24 Канал.

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Рютте об отсутствии США на "Рамштайн"

Генсек НАТО ответил, означает ли отсутствие главы Пентагона на следующей встрече в формате "Рамштайн" выход Соединенных Штатов из этой инициативы.

Ответ – нет. Британцы и немцы, министры обороны, будут председательствовать вместе, и поступление американских изделий и американской разведки в Украину будет продолжаться,

– подчеркнул Марк Рютте.

Заметим, следующее заседание "Рамштайн" состоится 11 апреля. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что Украине не стоит волноваться из-за отсутствия Хегсета на встрече. Объяснил, двусторонний формат с американской стороной работает качественно. Сотрудничество есть на военном уровне, есть все аналитические данные с обеих сторон.