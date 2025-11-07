Укр Рус
7 листопада, 07:08
Ми сильно просунулися, – Трамп про прогрес у питанні миру в Україні

Дарія Черниш
Основні тези
  • Дональд Трамп заявив, що США досягли певного прогресу в завершенні війни між Росією та Україною.
  • Трамп підкреслив успіхи своєї адміністрації в припиненні інших конфліктів, зокрема між Вірменією та Азербайджаном.

Дональд Трамп виступив із новою заявою щодо України. Американський лідер запевнив, що відбулось просування у питанні завершення російсько-української війни.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час вечері з країнами Центральної Азії, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про мир в Україні?

За словами американського президента, США працює над завершенням війни Росії проти України і вже має певний прогрес. 

Під час розмови з журналістами Трамп підкреслив, що раніше його адміністрація зупинила війну між Вірменією та Азербайджаном. Три місяці тому вони уклали мирну угоду. 

Лідер Сполучених Штатів вкотре нагадав, що це була одна з восьми воєн, які він припинив за 8 місяців.

Ми прагнемо закінчити ще одну (війну – 24 Канал), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися,
– сказав Трамп.

