Ми сильно просунулися, – Трамп про прогрес у питанні миру в Україні

Дональд Трамп виступив із новою заявою щодо України. Американський лідер запевнив, що відбулось просування у питанні завершення російсько-української війни.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час вечері з країнами Центральної Азії, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про мир в Україні?

За словами американського президента, США працює над завершенням війни Росії проти України і вже має певний прогрес.

Під час розмови з журналістами Трамп підкреслив, що раніше його адміністрація зупинила війну між Вірменією та Азербайджаном. Три місяці тому вони уклали мирну угоду.

Лідер Сполучених Штатів вкотре нагадав, що це була одна з восьми воєн, які він припинив за 8 місяців.

Ми прагнемо закінчити ще одну (війну – 24 Канал), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися,

– сказав Трамп.

Нещодавні заяви про мир в Україні