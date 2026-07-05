Для України залишилися лише два сценарії завершення війни, – Kyiv Post

Рано чи пізно усі війни закінчуються. Головне питання – як саме. Останніми місяцями Україна зміцнила свої позиції, і цим самим виключила частину найменш бажаних для неї сценаріїв.

Досвідчений міжнародний переговірник Майкл Макартур Босак для The Kyiv Post розповідає, що є 5 способів закінчення війни. Це завоювання, формальна капітуляція, фактична капітуляція, припинення бойових дій однією зі сторін або мирні переговори. Для російсько-українською війни можливими залишилися лише два сценарії.

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Як може закінчитися війна в Україні?

На початку повномасштабного вторгнення існували всі 5 можливих сценаріїв завершення війни. Сьогодні ж частина з них уже втратила актуальність.

Росії не вдалося завоювати Україну. Наступ на Київ був зупинений уже навесні 2022 року. Також Україна продемонструвала, що не збирається капітулювати – ні формально, ні фактично. Хоча Кремль досі може сподіватися на це, розвиток подій свідчить про протилежне.

Отже, залишаються два основні варіанти:

або Росія самостійно припиняє бойові дії;

або сторони укладають мирну угоду.

Якщо витрати для Кремля стануть надто великими, Путін може просто оголосити, що "спеціальна військова операція" виконала свої завдання. Повне виведення військ для нього політично майже неможливе, тому Росія, ймовірно, збереже контроль над окупованими територіями. Тоді Україні доведеться вирішувати, чи погоджуватися з таким станом речей, чи продовжувати боротьбу за їх звільнення.

Другий варіант – переговори. Але автор вважає, що Києву не варто повертатися до тих умов, які обговорювалися ще в лютому. Ситуація на полі бою змінилася на користь України, тому й переговорні умови мають бути іншими.

Довідка: Восени 2025 – взимку 2026 року відбулися декілька раундів переговорів Росії та України за посередництва США. Вашингтон тиснув на Україну, аби та погодилася вивести війська з Донбасу. Окрім того, висувалося ще багато неприйнятних для Києва умов.

Найкращим рішенням автор називає укладення тимчасової мирної угоди – наприклад, перемир'я або угоди про повне припинення бойових дій. Це дозволило б досягти стабільного миру без офіційної відмови України від своїх територій.

Крім того, зараз час працює на Київ, що дає можливість ретельно підготувати майбутню угоду, а не поспішати заради інтересів інших держав.

Якщо ж не буде ані переговорів, ані припинення бойових дій, війна може тривати ще дуже довго.

Історія знає чимало прикладів, коли держави роками продовжували воювати, навіть зазнаючи величезних втрат, сподіваючись зрештою перемогти. Так було із СРСР в Афганістані, а згодом і зі США.

Автор наголошує, що мир поки не є близьким. Війна може тривати ще тижні, місяці або навіть роки. Проте коло можливих сценаріїв її завершення значно звузилося, а позиції України стали сильнішими. Тепер головне питання полягає в тому, як Київ і Москва адаптуватимуть свої стратегії до нової ситуації як на полі бою, так і за столом переговорів.