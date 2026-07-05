Опытный международный переговорщик Майкл Макартур Босак в интервью The Kyiv Post рассказывает , что существует 5 способов завершения войны. Это завоевание, формальная капитуляция, фактическая капитуляция, прекращение боевых действий одной из сторон или мирные переговоры. Для российско-украинской войны возможны остались лишь два сценария.

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Как может закончиться война в Украине?

В начале полномасштабного вторжения существовали все 5 возможных сценариев завершения войны. Сегодня же часть из них уже утратила актуальность.

России не удалось завоевать Украину. Наступление на Киев было остановлено уже весной 2022 года. Также Украина продемонстрировала, что не собирается капитулировать – ни формально, ни фактически. Хотя Кремль до сих пор может надеяться на это, развитие событий свидетельствует об обратном.

Итак, остаются два основных варианта:

либо Россия самостоятельно прекращает боевые действия;

либо стороны заключают мирное соглашение.

Если затраты для Кремля станут слишком велики, Путин может просто объявить, что "специальная военная операция" выполнила свои задачи. Полный вывод войск для него политически практически невозможен, поэтому Россия, вероятно, сохранит контроль над оккупированными территориями. Тогда Украине придется решать, соглашаться ли с таким положением дел или продолжать борьбу за их освобождение.

Второй вариант – переговоры. Но автор считает, что Киеву не стоит возвращаться к тем условиям, которые обсуждались еще в феврале. Ситуация на поле боя изменилась в пользу Украины, поэтому и условия переговоров должны быть другими.

Справка: Осенью 2025 – зимой 2026 года состоялось несколько раундов переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Вашингтон оказывал давление на Украину, чтобы та согласилась вывести войска из Донбасса. Кроме того, выдвигалось еще много неприемлемых для Киева условий.

Лучшим решением автор называет заключение временного мирного соглашения – например, перемирия или соглашения о полном прекращении боевых действий. Это позволило бы достичь стабильного мира без официального отказа Украины от своих территорий.

Кроме того, сейчас время работает на Киев, что дает возможность тщательно подготовить будущее соглашение, а не спешить ради интересов других государств.

Если же не будет ни переговоров, ни прекращения боевых действий, война может продолжаться еще очень долго.

История знает немало примеров, когда государства годами продолжали воевать, даже неся огромные потери, в надежде в конце концов победить. Так было с СССР в Афганистане, а впоследствии и с США.

Автор подчеркивает, что мир пока не близок. Война может продолжаться еще недели, месяцы или даже годы. Однако круг возможных сценариев ее завершения значительно сузился, а позиции Украины укрепились. Теперь главный вопрос заключается в том, как Киев и Москва будут адаптировать свои стратегии к новой ситуации как на поле боя, так и за столом переговоров.