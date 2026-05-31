Путін заявляє про "успіхи" російських військ на фронті, однак це зовсім не так: аналіз ISW

Очільник Кремля Володимир Путін продовжує робити заяви про нібито успіхи російських військ на фронті, які не відповідають дійсності. У такий спосіб Москва намагається посилити тиск на Україну та схилити її до прийняття російських умов.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 30 травня 2026.

Як у Росії оцінюють ситуацію на фронті?

29 травня на пресконференції з журналістами Путін заявив, що російські війська нібито щодня наступають на всіх напрямках, а тому лише Росія має "право" говорити про наближення завершення війни. Він також натякнув, що Росія нібито рухається до досягнення своїх цілей.

Такі твердження фактично передбачають, що Росія перебуває у настільки сильній позиції, що Україна має погодитися на її умови.

Водночас, за словами аналітиків, ці заяви ігнорують українські успіхи на полі бою, зокрема сповільнення російського наступу, звільнення Україною більшої території, ніж було захоплено російськими військами у квітні 2026 року, а також розвиток далекобійних ударів.

ISW оцінив, що неодноразові перебільшення російським військовим командуванням успіхів російських військових на місцях, ймовірно, дали Путіну хибне уявлення про ситуацію на полі бою,

– йдеться у звіті.

Ці перебільшення, ймовірно, змушують Путіна вірити, що його війська можуть досягти поставлених цілей у найближчій або середньостроковій перспективі, попри те що бойові показники Росії у 2026 році стабільно погіршуються.

У цей час російська влада також продовжує шукати нові способи протидії українським ударам по глибокому тилу, зокрема через створення регіональними чиновниками нових державних структур для координації протиповітряної оборони.

29 травня Володимир Путін заявив про необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони Росії.

30 травня губернатор Нижньогородської області Глєб Нікітін підписав указ про створення нового регіонального "Міністерства захисту об’єктів Нижньогородської області". Як зазначили в ISW, це перший випадок створення на рівні російського регіону окремого "міністерства" з питань ППО, що, ймовірно, свідчить про офіційні спроби адаптуватися до зростаючої загрози.

Подібні зміни раніше запровадила Ленінградська область – зокрема через мобілізацію ресурсів для потреб ППО поблизу критичної інфраструктури та надання регіональної матеріальної й тактичної підтримки підрозділам.

Російські джерела також стверджують, що влада дедалі більше перекладає фінансування систем ППО на регіональні бюджети, і нові ініціативи на рівні областей відповідають цій тенденції.