"Під дулом пістолета": в ЄС категорично відреагували на заяви Віткоффа про "референдуми" Росії

Нещодавно спецпредставник США Стів Віткофф фактично визнав "референдуми", які Росія незаконно провела у 2022 році на окупованих територіях України. На це відреагували у Євросоюзі.

Єврокомісія вкотре наголосила, що підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речниці Аніти Гіппер на брифінгу у понеділок, 24 березня, у Брюсселі, яку цитує "Європейська правда".

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Референдуми були під дулом пістолета, – Гіппер

Журналісти поцікавилися в Аніти Гіппер, як відреагували у ЄС на скандальні заяви Віткоффа.

Вона наголосила, що результати російських "референдумів" на окупованих українських територіях – це повна фальсифікація.

Дозвольте мені нагадати висновок Європейської ради від 21 березня, де вона підтверджує непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України… Останній пункт щодо цих референдумів – вони були повною фальсифікацією і під дулом пістолета,

– сказала речниця Єврокомісії.

Вона також додала, що Україна повинна сама визначати умови миру, а також нагадала, що "нічого про Україну без України".

Зважаючи на останні атаки Росії, Гіппер зауважила, що Москві не можна довіряти.

"Росія має продемонструвати справжню політичну волю до припинення своєї незаконної агресії", – додала вона.

Речниця Єврокомісії також наголосила, що Україна й надалі може сподіватися на європейську підтримку.