Еврокомиссия в очередной раз подчеркнула, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Аниты Гиппер на брифинге в понедельник, 24 марта, в Брюсселе, которую цитирует "Европейская правда".

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Референдумы были под дулом пистолета, – Гиппер

Журналисты поинтересовались у Аниты Гиппер, как отреагировали в ЕС на скандальные заявления Виткоффа.

Она отметила, что результаты российских "референдумов" на оккупированных украинских территориях – это полная фальсификация.

Позвольте мне напомнить вывод Европейского совета от 21 марта, где он подтверждает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины... Последний пункт относительно этих референдумов – они были полной фальсификацией и под дулом пистолета,

– сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она также добавила, что Украина должна сама определять условия мира, а также напомнила, что "ничего об Украине без Украины".

Учитывая последние атаки России, Гиппер заметила, что Москве нельзя доверять.

"Россия должна продемонстрировать настоящую политическую волю к прекращению своей незаконной агрессии", – добавила она.

Пресс-секретарь Еврокомиссии также отметила, что Украина и в дальнейшем может надеяться на европейскую поддержку.