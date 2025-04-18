Збиття літака МАУ: Іран подав позов до суду ООН проти України та ще трьох країн
- Іран подав позов до Міжнародного суду ООН, оскаржуючи рішення ІКАО щодо трагедії з літаком МАУ, збитим у 2020 році, проти України, Великої Британії, Канади та Швеції.
- Іран стверджує, що ІКАО перевищила свої повноваження, вимагає виключити Велику Британію з процесу та визнати рішення ІКАО юридично недійсним.
- Позов базується на положеннях Чиказької конвенції 1944 року та Статуту Міжнародного суду ООН.
- Нагадаємо, внаслідок збиття літака рейсу PS752 загинули всі 176 людей на борту.
Іран звернувся до Міжнародного суду ООН із вимогою визнати недійсним рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) від 17 березня щодо трагедії з літаком МАУ, збитим над Іраном у 2020 році. Позов подано проти України, Великої Британії, Канади та Швеції.
Тегеран заявляє, що рішення ІКАО виходить за межі її повноважень, а також ставить під сумнів участь Великої Британії у справі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз суду.
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Іран оскаржує рішення суду щодо авіакатастрофи літака МАУ
Як повідомляється в пресрелізі суду, Тегеран стверджує, що ІКАО вийшла за межі своїх повноважень, а сама процедура голосування нібито була проведена з порушенням, адже два окремі питання були об’єднані в одне. Також Іран наполягає на виключенні Великої Британії з процесу, вказуючи на її нібито необґрунтовану участь.
У своєму зверненні Іран просить суд:
- визнати, що ІКАО не має юрисдикції у цій справі;
- виключити Велику Британію з процесу;
- скасувати рішення Ради ІКАО як юридично недійсне.
Підґрунтям позову стали положення статті 84 Чиказької конвенції 1944 року та статті 36 і 37 Статуту Міжнародного суду ООН.
Нагадаємо, 8 січня 2020 року Іранські сили ППО збили літак рейсу PS752 авіакомпанії МАУ, внаслідок чого загинули всі 176 людей на борту.