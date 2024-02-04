Родини пасажирів літака авіакомпанії МАУ, який виконував рейс PS752, зібралися у Тегерані перед офісом ООН. Вони вимагали справедливості від іранського уряду.
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Мітинг розігнали силовики
Рідні пасажирів владу країни звинувачують у тому, що вона перешкоджає розслідувати загибель рейсу PS752. Цей літак двома іранськими зенітними ракетами збили зранку 8 січня 2020 року.
Учасники цієї акції прохали про зустріч з заступницею Верховного комісара з прав людини Недою Аль-Нашіф. Втім, агенти служби безпеки в цивільному, а також сили безпеки режиму Ірану відразу ж взялися за розганяння людей. Вони погрожували їм, а також залякували.
Поведінка силовиків була образливою та жорстокою, вони були готові до будь-якої жорсткішої реакції,
– йдеться у повідомленні Асоціації родин рейсу PS752 у мережі X.
Звернімо увагу, що родини пасажирів раніше підписали заяву. У ній вони вимагали скасувати поїздку до Ірану Неди Аль-Нашиф.
Збиття літака "МАУ" в Ірані: коротко про головне
- У 2020 році у цивільний літак в Ірані вдарили двома ракетами. Сталося це 8 січня зранку.
- Внаслідок цього загинули всі 176 людей, котрі перебували на борту повітряного судна. Серед них були іранці та канадці іранського походження. Вони мали летіти до Канади через українську столицю.
- Як зазначив офіційний Іран, їхні військові прийняли повітряне судно за ракету Сполучених Штатів.
- На думку рідних загиблих, Іран покриває злочинців, котрі здійснили "умисне вбивство, навмисний напад на цивільне населення або цивільні об'єкти, посягання на особисту гідність і грабіж, а також злочини проти людяності у вигляді вбивства та «інших нелюдських дій".
- Звернімо увагу, що у липні 2023 року до Міжнародного суду ООН у Гаазі звернулися Канада, Велика Британія, Швеція та Україна. Вони попрохали розпочати розгляд проти Ірану, адже у цій авіакатастрофі втратили своїх громадян.