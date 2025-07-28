Німеччина хоче отримати далекобійні дрони до 2029 року, – ЗМІ

Збройні сили Німеччини хочуть мати у своєму арсеналі перші БпЛА, що здатні вражати цілі в глибині ворожої території. Ймовірно, це планують до 2029 року.

Про це пише 24 Канал із посиланням на газету Handelsblatt.

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Що пишуть про ціль Бундесверу?

За даними німецької газети, військово-повітряні сили країни направили замовлення провідним німецьким виробникам озброєння та стартапам, а 3 консорціуми вже інтенсивно працюють над конкретними концепціями.

Airbus Defense об'єднав зусилля з американським стартапом Kratos, а Rheinmetall – зі спеціалістом з безпілотників Anduril. За словами журналістів, у перегонах також бере участь мюнхенський стартап Helsing. Керівник компанії Helsing Гундберт Шерф не захотів підтвердити подію прямо, але зазначив, що його компанія інтенсивно працює над питанням домінування в повітрі.

Ми думаємо над тим, як можна подолати технологічні прогалини, що з'являються,

– заявив він.

У газеті зазначають, що Бундесвер прагне придбати цілий арсенал великої дальності, здатної вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

Окрім нових крилатих ракет, які розробляються спільно з європейськими партнерами, незабаром свою роль мають відіграти озброєні безпілотні літаки, що летять зі швидкістю, трохи меншою за швидкість звуку, і мають дальність польоту понад 1000 кілометрів. Це підтвердили в Міністерстві оборони Німеччини.

Водночас там зауважили, що не можуть надати жодної інформації про внутрішні деталі планування потенціалу.