У Білому домі опублікували перші офіційні фото із зустрічі Зеленського і Трампа
Основні тези
- У Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Трампа, яка тривала пів години, після чого президенти пішли спілкуватися тет-а-тет.
У Білому домі закінчилася зустріч Зеленського і Трампа з журналістами. Адміністрація вже опублікувала перші офіційні фото із зустрічі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сторінку Білого дому в X.
Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?
Зустріч президентів України та США розпочалося близько 20:30 за київським часом.
Зустрівши Зеленського, Трамп зауважив, що йому подобається образ українського глави, який одягнув чорний піджак та сорочку.
Спілкування президентів тривало приблизно пів години. Після цього вони пішли спілкуватися тет-а-тет.
Тим часом у Білому домі показали перші офіційні фото зустрічі.
Зустріч Зеленського і Трампа / Фото Білого дому
Які заяви зробили президенти?
- Трамп пообіцяв, що США нададуть Україні "дуже гарні безпекові гарантії", але наголосив, що "Україну ніколи не візьмуть у НАТО".
- Він також пригрозив припинити допомогу Україні, якщо не вдасться досягти мирної угоди.
- Тим часом Зеленський заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі із Путіним. А Трамп повідомив, що опісля матиме телефонну розмову з російським диктатором.
- Також президент України наголосив на готовності провести вибори, але вони можливі лише в безпеці.