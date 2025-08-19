Зеленський покинув Білий дім: інтерв’ю для Fox News скасоване
Дональд Трамп, Володимир Зеленський та європейські лідери у понеділок, 18 серпня, мали спільну зустріч у Білому домі. Відомо, що після переговорів український лідер покинув Білий дім.
Запланованого інтерв'ю для телеканалу Fox News не буде, інформує 24 Канал.
Дивіться також "Прагнення до миру": Білий дім опублікував офіційні фото із зустрічі Зеленського і Трампа
Що відомо про скасування інтерв'ю Зеленського?
Зазначимо, що було заплановане інтерв'ю Зеленського для Fox News. Раніше повідомлялося, що президент дасть інтерв'ю для телеканалу о 1:00 за київським часом.
Однак, переговори в Білому домі продовжилися.
Невдовзі у Вашингтоні закінчилась зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів.
Президент України покинув Білий дім після завершення переговорів, про що пише ВВС.
"Президент України Зеленський щойно покинув Білий дім після переговорів з Трампом та європейськими лідерами", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що репортери BBC бачили, як він виходив з Білого дому в довгій колоні чорних автомобілів охорони.
Тим часом ведучий каналу Fox News заявив, що інтерв'ю каналу, яке раніше планувалося, не буде.
Натомість президент України проводить брифінг для журналістів у Вашингтоні після зустрічей у Білому Домі.
Що відомо про зустріч в Білому домі 18 серпня?
- В понеділок, 18 серпня, відбулася зустріч у Білому домі між президентом Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів.
- Група лідерів зустрілася після двосторонньої зустрічі між Трампом і Зеленським.
- Після зустрічі групи Трамп заявив, що зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну.