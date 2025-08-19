Дональд Трамп, Володимир Зеленський та європейські лідери у понеділок, 18 серпня, мали спільну зустріч у Білому домі. Відомо, що після переговорів український лідер покинув Білий дім.

Запланованого інтерв'ю для телеканалу Fox News не буде, інформує 24 Канал.

Що відомо про скасування інтерв'ю Зеленського?

Зазначимо, що було заплановане інтерв'ю Зеленського для Fox News. Раніше повідомлялося, що президент дасть інтерв'ю для телеканалу о 1:00 за київським часом.

Однак, переговори в Білому домі продовжилися.

Невдовзі у Вашингтоні закінчилась зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Президент України покинув Білий дім після завершення переговорів, про що пише ВВС.

"Президент України Зеленський щойно покинув Білий дім після переговорів з Трампом та європейськими лідерами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що репортери BBC бачили, як він виходив з Білого дому в довгій колоні чорних автомобілів охорони.

Тим часом ведучий каналу Fox News заявив, що інтерв'ю каналу, яке раніше планувалося, не буде.

Натомість президент України проводить брифінг для журналістів у Вашингтоні після зустрічей у Білому Домі.

Що відомо про зустріч в Білому домі 18 серпня?