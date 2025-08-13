Зеленський та європейські лідери матимуть онлайн-розмову із Трампом 13 серпня. Вона відбудеться перед самітом глави Білого дому з Володимиром Путіним.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Коли буде відеозустріч Зеленського, європейських лідерів і Трампа?

Лідери Європи та України зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу, 13 серпня, перед його самітом з Володимиром Путіним.

Очікується, що відеоконференція між Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Європейського Союзу відбудеться о 12:00 за Гринвічем (15:00 за Києвом), про що повідомив речник уряду Німеччини.

Генеральний секретар НАТО Рютте також візьме участь у конференції, яку проводить канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після чого Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс поспілкуються з європейськими лідерами на окремій онлайн-зустрічі о 13:00 за Гринвічем (16:00 за Києвом).

Тоді о 14:30 за Гринвічем (17:30 за Києвом) відбудеться онлайн-зустріч "коаліції охочих" групи країн, які працюють над планами підтримки України в разі припинення вогню.