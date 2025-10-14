Дональд Трамп та Володимир Зеленський готуються зустрітися у Білому домі у п'ятницю, 17 жовтня. Президенти повинні обговорити зброю, яку має отримати Україна від Сполучених Штатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Axios.

Що готуються обговорити Зеленський і Трамп на зустрічі у США?

Два джерела повідомили виданню, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорять, яку зброю слід постачати Україні, зокрема, чи можуть США надати країні, що охоплена війною, далекобійні ракети Tomahawk.

Є певні питання, які не можна обговорювати через телефон,

– повідомило джерело Axios.

Цікаво, що генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив в етері 24 Каналу, що ракети Tomahawk могли б бути важливим для України ресурсом, але не вирішальним, бо у великій кількості американці їх надати не зможуть. На думку Маломужа, найближчим часом ця американська зброя не буде відправлена Україні.

Посадовець Білого дому також підтвердив, що зустріч президентів США та України відбудеться.

Відомо, що Володимир Зеленський має прибути до США у четвер, 16 жовтня. Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак прибув до Вашингтона, округ Колумбія, у понеділок, 13 жовтня, увечері для підготовки до візиту.

Що відомо про візит Зеленського до Сполучених Штатів?