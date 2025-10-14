В Axios узнали, о чем Зеленский будет разговаривать с Трампом на встрече в США
- Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудят вопросы поставок оружия Украине, в частности возможность предоставления дальнобойных ракет Tomahawk.
- Встреча президентов США и Украины запланирована на пятницу, 17 октября, в Белом доме.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский готовятся встретиться в Белом доме в пятницу, 17 октября. Президенты должны обсудить оружие, которое должна получить Украина от Соединенных Штатов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Axios.
К теме Нам не хватило одного звонка, – Зеленский о том, почему говорил с Трампом два дня подряд
Что готовятся обсудить Зеленский и Трамп на встрече в США?
Два источника сообщили изданию, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности, могут ли США предоставить стране, охваченной войной, дальнобойные ракеты Tomahawk.
Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону,
– сообщил источник Axios.
Интересно, что генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил в эфире 24 Канала, что ракеты Tomahawk могли бы быть важным для Украины ресурсом, но не решающим, потому что в большом количестве американцы их предоставить не смогут. По мнению Маломужа, в ближайшее время это американское оружие не будет отправлено Украине.
Чиновник Белого дома также подтвердил, что встреча президентов США и Украины состоится.
Известно, что Владимир Зеленский должен прибыть в США в четверг, 16 октября. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прибыл в Вашингтон, округ Колумбия, в понедельник, 13 октября, вечером для подготовки к визиту.
Что известно о визите Зеленского в Соединенные Штаты?
Дональд Трамп подтвердил, что ждет Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Предварительно, встреча может состояться 17 октября.
До этого свой визит в США подтверждал и сам Владимир Зеленский. Он добавил, что, кроме визита в Белый дом, будет иметь ряд и других важных встреч, в частности с оборонными и энергетическими компаниями, а также, возможно, с сенаторами и конгрессменами.
Ранее издание Axios писало, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время телефонного разговора 12 октября обсудили предоставление Украине ракет Tomahawk, в частности их количество и использование. Еще президенты коснулись тем состояния энергосистемы Украины накануне зимы и наличия у нашего государства средств ПВО, в частности систем Patriot.