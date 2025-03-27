Навіть паролі та номери: Spiegel знайшов у мережі персональні дані високопосадовців Трампа

Журналісти у мережі знайшли номери телефонів, особисті дані та електронні адреси, а подекуди й паролі до поштових скриньок високопосадовців з адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, у вільному доступі опинилися дані радника з нацбезпеки Майка Волца, координаторки розвідки Талсі Габбард та міністра оборони Піта Гегсета.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Яку інформацію знайшли у мережі

Журналісти німецького видання знайшли у мережі особисті дані, електронні адреси та навіть паролі високопосадовців адміністрації Трампа. Мовитсья про дані радника з нацбезпеки Майка Волца, координаторки розвідки Талсі Габбард та міністра оборони Піта Гегсета.

Деякі контакти, які знайшли журналісти, пов'язані з соціальними мережами, такими як WhatsApp, Instagram і Signal, і досі використовуються. Також дані пов'язані з акаунтами в LinkedIn, Dropbox та додатками для трекінгу фізичної активності.

Журналісти німецького видання наголосили, що це свідчить про нову серйозну вразливість у системі безпеки Вашингтона.

Через ці загальнодоступні дані ворожі спецслужби могли б отримати доступ до пристроїв і переписування шляхом встановлення шпигунських програм. Не виключено, що іноземні агенти могли стежити за спілкуванням, коли Габбард, Волтц і Гегсет вели обговорення військового удару у чаті Signal,

– наголосили у Spiegel.

Наразі достеменно незрозуміло, чи обговорення велося саме через акаунти Signal, які прив'язані до приватних номерів високопосадовців адміністрації Трампа.

Журналісти додають, що контактні дані Габбард, Гегсета й Волца частково були знайдені у відкритих базах, а частково – у численних витоках паролів. У ЗМІ додали, що витоки паролів є поширеним явищем, однак нині, вочевидь, відбулися нові атаки хакерів, які дозволили отримати персональні дані.

Так, дані очільника Пентагону журналісти німецького видання знайшли через комерційний сервіс контактних даних, який зазвичай використовують компанії для маркетингу та підбору персоналу. Після того, як журналісти вказали посилання на його профіль у LinkedIn, то система автоматично видала й інші особисті дані – номер телефону та Gmail-адресу. Цікаво, що пошта та акаунт у WhatsApp, який прив'язаний до цього номера телефону, ще нещодавно використовувався.

Дані Волца знайшли через той самий сервіс, а номер телефону – через популярний американський сайт для пошуку людей. Паролі до пошти журналісти виявили у витоках. Дані ведуть до його акаунтів у Microsoft Teams, LinkedIn, WhatsApp і Signal.

Талсі Габбарт, за словами журналістів, була обережнішою. Однак її дані також є у відкритому доступі.Зокрема, журналісти дізналися особисту пошту.

Нагадаємо, що раніше у США стався скандал через те, що до секретного чату випадково додали журналіста. У секретному чаті високопосадовці обговорювали удари по Ємену.