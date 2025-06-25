"Фейкові новини": Трамп накинувся на ЗМІ через витік даних щодо наслідків удару США по Ірану

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував американські ЗМІ через повідомлення про нібито неефективність удару по іранських ядерних об'єктах. Він також назвав цю операцію однією з найуспішніших в історії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

Дивіться також Перемога Трампа чи хитра маніпуляція Ізраїлю: як удари США по Ірану відкрили Скриньку Пандори

Чому Трамп розгнівався на американські ЗМІ

У своєму дописі американський лідер різко висловився щодо американських ЗМІ, зокрема CNN та The New York Times, за їх повідомлення про те, що внаслідок військових ударів США по трьох іранських ядерних об'єктах не було знищено основних компонентів ядерної програми країни.

Фейкові новини СNN разом із провальною New York Times об'єдналися, щоб принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищено! I Times, і CNN зазнають шквалу критики від громадськості!,

– написав Трамп.

Нагадаємо, за словами спецпосланця Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, удари США знищили здатність Ірану виробляти ядерну зброю. Він також заявив, що повідомлення ЗМІ, які суперечать цим твердженням, "абсолютно абсурдними".