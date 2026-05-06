В Угорщині розслідують діяльність медіагравця, який роками був соратником Орбана, – Reuters

Угорські правоохоронці почали розслідування щодо бізнес-структур медіаменеджера Дьюли Балаші. Його вважають одним із ключових гравців на інформаційному ринку країни і соратника Віктора Орбана.

Йдеться про підозри у можливому привласненні коштів та фінансових махінаціях. Про це повідомляє Reuters.

У чому підозрюють Балаші?

Заява поліції з’явилася після того, як сам Балаші повідомив про готовність передати свої компанії та частину активів державі – у разі формування нового уряду на чолі з Петером Мадяром. Його медіаструктури протягом понад 10 років працювали над урядовими кампаніями ще за часів прем’єрства Віктора Орбана.

Бізнесмен наголосив, що його ініціатива "не тому, що є що приховувати, або тому, що ми зробили щось незаконне чи неправильне". За його словами, жодних незаконних дій він не вчиняв. Водночас Балаші підтвердив, що рахунки кількох його компаній були заблоковані минулого тижня.

