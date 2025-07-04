Президент Чехії відреагував на масштабне знеструмлення в країні

Інцидент з несподіваним знеструмленням значної частини Чехії є хорошим нагадуванням про необхідність готовності до таких надзвичайних ситуацій.

Відповідну заяву у п'ятницю, 4 липня, оприлюднив президент Чехії Петр Павел. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

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Як Павел прокоментував знеструмлення

Чеський лідер висловив вдячність усім енергетиками, правоохоронцям, пожежникам та іншим залученим особам до відновлення енергопостачання і розв'язання проблем, які виникли через знеструмлення.

Дякую також усім громадянам, які у цій неприємній ситуації зберегли спокій. Такі події нагадують нам, як важливо бути добре готовими до надзвичайних ситуацій – не лише на рівні держави, але й індивідуальному,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Празі та за її межами відбувся блекаут. Про проблеми також повідомляли Ліберець, Градец-Кралове, Усті-над-Лабем і Колін. Несправність виникла на магістральній мережі лінії дуже високої напруги V411.

Речник ČEPS Лукаш Грабал, енергетичної компанії, яка забезпечує передачу електроенергії по всій країні, повідомив, що відключення лінії V411 сталося з механічних причин. Це зачепило більшу частину підстанцій системи передачі.