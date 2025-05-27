КНДР істерить через "Золотий купол" Трампа: кажуть про ядерну війну у космосі

Північна Корея різко розкритикувала план президента Дональда Трампа щодо створення системи протиракетної оборони "Золотий купол". Там заявили, що такий крок призведе до ядерної війни у космосі.

Так, у вівторок, 27 травня, Центральне телеграфне агентство Кореї заявило, що американська програма з посилення ППО "є сценарієм ядерної війни в космосі, що підтримує стратегію США щодо однополярного панування". Агентство подало інформацію посилаючись на меморандум інституту при Міністерстві закордонних справ у Пхеньяні.

У цьому документі "Золотий купол" Трампа назвали "вершиною самовпевненості, зарозумілості, свавілля", додаючи, що Вашингтон "був налаштований на мілітаризацію космічного простору, стверджуючи, що ті, хто домінує в космосі, можуть здобути перемогу в майбутній війні".

Минулого тижня Дональд Трамп анонсував, що "Золотий купол" має запрацювати до кінця його президентського терміну. Очікується, що він може захистити США від балістичних, гіперзвукових та вдосконалених крилатих ракет. Про

Значна частина технологій, пов'язаних з системою, залишається неперевіреною, особливо плани космічних перехоплювачів для збивання балістичних ракет, що наближаються,

– зазначає Bloomberg.

Протягом останніх кількох років Північна Корея намагається додати до свого арсеналу міжконтинентальну балістичну ракету з кількома боєголовками – крок, який збільшить шанс того, що принаймні одна ядерна боєголовка пролетить повз перехоплювачі та досягне своєї мети.

Цікаво, що раніше "Золотий купол" вже розкритикували у Китаї. МЗС країни заявило, що він "порушує принцип мирного використання космічного простору", додавши, що це розпочне гонку озброєнь.